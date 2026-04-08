Carolina Rush verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Carolina Rush hat am 06.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at