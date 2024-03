CarPartscom informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CarPartscom präsentierte in der am 08.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,110 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 156,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 154,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,143 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 673,21 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at