CarPartscom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CarPartscom hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CarPartscom -0,170 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,73 Prozent auf 127,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte CarPartscom 144,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at