Carpenter Technology Aktie
WKN: 858605 / ISIN: US1442851036
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22.10.2026 14:14:51
Carpenter Technology Corp. Reveals Advance In Q1 Profit
(RTTNews) - Carpenter Technology Corp. (CRS) reported earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $162.5 million, or $3.25 per share. This compares with $122.5 million, or $2.43 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.8% to $798.2 million from $733.7 million last year.
Carpenter Technology Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $162.5 Mln. vs. $122.5 Mln. last year. -EPS: $3.25 vs. $2.43 last year. -Revenue: $798.2 Mln vs. $733.7 Mln last year.
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