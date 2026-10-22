Carpenter Technology Earnings Up In Q1; Maintains FY27 Outlook

(RTTNews) - Carpenter Technology Corp. (CRS), a specialty materials manufacturer, on Thursday reported higher net income in the first quarter of 2027 compared with the previous year.

For the first quarter, net income increased to $162.5 million from $122.5 million in the previous year.

Earnings per share were $3.25 versus $2.43 last year.

Operating income increased to $196.4 million from $153.3 million in the prior year.

Net sales increased to $798.2 million from $733.7 million in the previous year.

The company expects operating income of $192 million to $197 million in the second quarter of fiscal 2027.

The company maintained its full-year fiscal 2027 operating income outlook of $850 million to $880 million, representing growth of 21% to 25% over fiscal 2026.

In the pre-market trading, Carpenter Technology is 5.14% lesser at $349 on the New York Stock Exchange.