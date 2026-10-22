Carpenter Technology Aktie
WKN: 858605 / ISIN: US1442851036
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22.10.2026 14:38:06
Carpenter Technology Earnings Up In Q1; Maintains FY27 Outlook
(RTTNews) - Carpenter Technology Corp. (CRS), a specialty materials manufacturer, on Thursday reported higher net income in the first quarter of 2027 compared with the previous year.
For the first quarter, net income increased to $162.5 million from $122.5 million in the previous year.
Earnings per share were $3.25 versus $2.43 last year.
Operating income increased to $196.4 million from $153.3 million in the prior year.
Net sales increased to $798.2 million from $733.7 million in the previous year.
The company expects operating income of $192 million to $197 million in the second quarter of fiscal 2027.
The company maintained its full-year fiscal 2027 operating income outlook of $850 million to $880 million, representing growth of 21% to 25% over fiscal 2026.
In the pre-market trading, Carpenter Technology is 5.14% lesser at $349 on the New York Stock Exchange.
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