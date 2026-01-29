Carpenter Technology Aktie

Carpenter Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858605 / ISIN: US1442851036

29.01.2026 14:32:21

Carpenter Technology Posts Higher Q4 Earnings; Raises FY26 Outlook

(RTTNews) - Carpenter Technology Corp. (CRS), on Thursday, reported higher net income in the second quarter compared with the previous year.

For the second quarter, net income increased to $105.3 million from $84.1 million in the prior year.

Earnings per share were $2.09 versus $1.66 last year.

Adjusted net income rose to $117.3 million from $84.1 million in the previous year.

Adjusted earnings per share were $2.33 versus $1.66 last year.

On average, five analysts had expected the company to report $2.22 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

Operating income increased to $155.2 million from $118.9 million in the prior year.

Net sales surged to $728 million from $676.9 million in the previous year.

Further, the company now expected higher operating income for the fiscal year 2026 at teh range of $680 million to $700 million, representing a 30 percent to 33 percent increase over fiscal year 2025.

For the third quarter of fiscal year 2026, the company anticipated between $177 million and $182 million in operating income.

In the pre-market trading, Carpenter Technology is 2.20% higher at $338.79 on the New York Stock Exchange.

