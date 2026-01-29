Carpenter Technology Aktie
WKN: 858605 / ISIN: US1442851036
|
29.01.2026 14:32:21
Carpenter Technology Posts Higher Q4 Earnings; Raises FY26 Outlook
(RTTNews) - Carpenter Technology Corp. (CRS), on Thursday, reported higher net income in the second quarter compared with the previous year.
For the second quarter, net income increased to $105.3 million from $84.1 million in the prior year.
Earnings per share were $2.09 versus $1.66 last year.
Adjusted net income rose to $117.3 million from $84.1 million in the previous year.
Adjusted earnings per share were $2.33 versus $1.66 last year.
On average, five analysts had expected the company to report $2.22 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
Operating income increased to $155.2 million from $118.9 million in the prior year.
Net sales surged to $728 million from $676.9 million in the previous year.
Further, the company now expected higher operating income for the fiscal year 2026 at teh range of $680 million to $700 million, representing a 30 percent to 33 percent increase over fiscal year 2025.
For the third quarter of fiscal year 2026, the company anticipated between $177 million and $182 million in operating income.
In the pre-market trading, Carpenter Technology is 2.20% higher at $338.79 on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carpenter Technology Corp.
|
28.01.26
|Ausblick: Carpenter Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Carpenter Technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Carpenter Technology legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Carpenter Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Carpenter Technology legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)