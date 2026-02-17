Carpenter Technology Aktie

Carpenter Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858605 / ISIN: US1442851036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 14:59:27

Carpenter Technology Promotes COO Brian Malloy To Succeed Tony Thene As CEO

(RTTNews) - Carpenter Technology Corp. (CRS) announced Tuesday that its Board of Directors has appointed Brian Malloy to serve as Chief Executive Officer effective July 1, 2026.

Tony Thene, currently Chairman and CEO, will continue as Executive Chairman of the Board, guiding strategy, maintaining key stakeholder relationships and providing Board leadership.

Currently, Malloy serves as President since October 2025 and Chief Operating Officer since 2023. In this role, he has led the company's Specialty Alloys Operations (SAO) and Performance Engineered Products (PEP) business segments.

Prior to this, Malloy served as Senior Vice President and Chief Operating Officer beginning in December 2023. He previously held several senior leadership roles at Carpenter Technology, including Senior Vice President and Chief Commercial Officer.

Prior to joining Carpenter, Malloy was Senior Vice President and Chief Strategy Officer at Ametek's Global Precision Tubes business. Earlier in his career, he held key leadership positions at Alcoa, Inc. / Arconic / Howmet, culminating as Vice President of Industrial Gas Turbines within the Power and Propulsion business unit.

In Tuesday's pre-market trading, CRS is trading on the NYSE at $375.93, down $3.68 or 0.97 percent.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Carpenter Technology Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Carpenter Technology Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carpenter Technology Corp. 316,00 -1,86% Carpenter Technology Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen