Carpenter Technology stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Carpenter Technology hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 811,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 727,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at