Carpenter Technology Aktie
WKN: 858605 / ISIN: US1442851036
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27.07.2026 18:19:52
Carpenter Technology Stock Falls 5% Following Sudden Death Of CEO Brian Malloy
(RTTNews) - Carpenter Technology Corporation (CRS) shares fell $28.66, or 4.75 percent, to $575.03 on Monday, after the specialty alloys manufacturer announced the sudden and unexpected death of President and Chief Executive Officer Brian Malloy.
The stock opened at $606.31 and traded between $572.20 and $611.09 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $228.00 to $625.99. Trading volume reached 0.17 million shares, compared with an average daily volume of 0.73 million shares.
The company said Malloy passed away on July 24.The board has appointed Executive Chairman Tony Thene to immediately return as Chief Executive Officer. Thene previously served as the company's CEO from 2015 through June 2026 and will continue to serve as Chairman while leading the company.
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|Carpenter Technology Corp.
|532,20
|0,68%
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