Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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13.07.2026 13:24:00
CarPlay: Welche Neuerungen Apple in iOS 27 plant
Auch Apples Fahrzeugintegration fürs iPhone bekommt im Herbst ein Update. Apple geht auch hier kleinere und größere Probleme an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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