Carraro India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Carraro India veröffentlichte am 26.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 7,33 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carraro India 4,17 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,07 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 4,44 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 22,96 INR gegenüber 15,50 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,08 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 22,55 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at