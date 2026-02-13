Carraro India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Carraro India präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,94 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,58 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,70 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,49 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at