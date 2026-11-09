Carraro India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Carraro India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 6,17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,58 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carraro India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,96 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at