Carrefour-Aktie dreht ins Plus: Verkaufsstop für PepsiCo-Produkte in Frankreich - NASDAQ-Wert PepsiCo-Aktie leichter

Der zweitgrößte Einzelhändler in Europa teilte am Donnerstag mit, wegen des Preiskampfes mit dem US-Getränke- und Lebensmittelkonzern Produkte wie Pepsi, Lay's und 7up nicht mehr zu bestellen. Ab sofort würden Regale mit PepsiCo -Produkten in Frankreich mit dem Hinweis versehen: "Wir verkaufen diese Marke aufgrund inakzeptabler Preiserhöhungen nicht mehr." PepsiCo war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Im vergangenen Jahr hatten Lebensmitteleinzelhändler in mehreren Ländern wie Deutschland und Belgien angekündigt, Waren von Konsumgüterunternehmen aufgrund von Preiserhöhungen nicht mehr zu ordern.In Paris steigt die Carrefour -Aktie zeitweise um 0,42 Prozent auf 16,705 Euro. Daneben verliert die an der NASDAQ gelistete PepsiCo-Aktie 0,33 Prozent auf 172,38 Dollar.

Paris (Reuters)