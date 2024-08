CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi stellte am 20.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6,32 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi -1,210 TRY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 14,43 Milliarden TRY gegenüber 8,00 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at