Carriage Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Carriage Services hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,77 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carriage Services 0,740 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 103,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 102,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at