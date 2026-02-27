Carriage Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Carriage Services lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,620 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 105,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 99,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,25 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,37 Prozent auf 417,44 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 407,79 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at