Carriage Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Carriage Services veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,34 Prozent auf 100,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at