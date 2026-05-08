Carriage Services: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Carriage Services hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Carriage Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 106,1 Millionen USD – eine Minderung von 1,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 107,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at