Carriage Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Carriage Services hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carriage Services 0,630 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at