Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A2P1UY / ISIN: US14448C1045
30.04.2026 12:19:11
Carrier Global Corp Q1 Income Drops
(RTTNews) - Carrier Global Corp (CARR) released a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $239 million, or $0.28 per share. This compares with $412 million, or $0.47 per share, last year.
Excluding items, Carrier Global Corp reported adjusted earnings of $482 million or $0.57 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.4% to $5.341 billion from $5.218 billion last year.
Carrier Global Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $239 Mln. vs. $412 Mln. last year. -EPS: $0.28 vs. $0.47 last year. -Revenue: $5.341 Bln vs. $5.218 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.80 Full year revenue guidance: $ 22 B
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
