Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A2P1UY / ISIN: US14448C1045
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28.07.2026 12:08:17
Carrier Global Corp Q2 Profit Falls
(RTTNews) - Carrier Global Corp (CARR) announced earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $501 million, or $0.60 per share. This compares with $591 million, or $0.68 per share, last year.
Excluding items, Carrier Global Corp reported adjusted earnings of $721 million or $0.86 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.9% to $6.351 billion from $6.113 billion last year.
Carrier Global Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $501 Mln. vs. $591 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.68 last year. -Revenue: $6.351 Bln vs. $6.113 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.90 Full year revenue guidance: $ 23 B
Non-gaap values are countinues operations
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