Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A2P1UY / ISIN: US14448C1045
|
28.10.2025 11:29:31
Carrier Global Corp Q3 Profit Beats Estimates
(RTTNews) - Carrier Global Corp (CARR) released earnings for third quarter that beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $428 million, or $0.50 per share. This compares with $447 million, or $0.49 per share, last year.
Excluding items, Carrier Global Corp reported adjusted earnings of $576 million or $0.67 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.57 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 6.8% to $5.579 billion from $5.984 billion last year.
Carrier Global Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $428 Mln. vs. $447 Mln. last year. -EPS: $0.50 vs. $0.49 last year. -Revenue: $5.579 Bln vs. $5.984 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: ~$2.65 +~4% Full year revenue guidance: ~$22 Bln
