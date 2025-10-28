Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued Aktie

Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P1UY / ISIN: US14448C1045

28.10.2025 11:29:31

Carrier Global Corp Q3 Profit Beats Estimates

(RTTNews) - Carrier Global Corp (CARR) released earnings for third quarter that beat the Street estimates.

The company's earnings came in at $428 million, or $0.50 per share. This compares with $447 million, or $0.49 per share, last year.

Excluding items, Carrier Global Corp reported adjusted earnings of $576 million or $0.67 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $0.57 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period fell 6.8% to $5.579 billion from $5.984 billion last year.

Carrier Global Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $428 Mln. vs. $447 Mln. last year. -EPS: $0.50 vs. $0.49 last year. -Revenue: $5.579 Bln vs. $5.984 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: ~$2.65 +~4% Full year revenue guidance: ~$22 Bln

Aktien in diesem Artikel

Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued 49,71 -0,15% Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt leichte Verluste einsteckt, kommt das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck. An den Aktienmärkten in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

