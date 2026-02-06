|
Carrier Global mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Carrier Global hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,82 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,04 Prozent zurück. Hier wurden 4,84 Milliarden USD gegenüber 5,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Carrier Global ein EPS von 6,15 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,75 Milliarden USD – eine Minderung um 3,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22,49 Milliarden USD eingefahren.
