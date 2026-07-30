Carrier Global öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Carrier Global hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,680 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,35 Milliarden USD – ein Plus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carrier Global 6,11 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at