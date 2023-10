Carrier Global stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Carrier Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2023 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,890 USD gegenüber 0,700 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Carrier Global im vergangenen Quartal 5,73 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carrier Global 5,45 Milliarden USD umsetzen können.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,796 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 5,89 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at