Carrier Global: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Carrier Global hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,490 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,77 Prozent zurück. Hier wurden 5,58 Milliarden USD gegenüber 5,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at