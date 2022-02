Carrols Restaurant Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Carrols Restaurant Group präsentierte in der am 24.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Carrols Restaurant Group 416,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 420,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,430 USD. Im Vorjahr waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,55 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,65 Milliarden USD ausgewiesen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,523 USD sowie einen Umsatz von 1,65 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at