G-7 HOLDINGS Aktie
WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003
|
15.02.2026 15:22:44
Carry trade, commodities make EM currencies more stable than G7
Weaker US dollar and expectations for gradual Federal Reserve easing have reduced pressure on developing marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!