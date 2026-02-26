Cars.com Aktie
Cars.com Inc. Q4 Profit Drops
(RTTNews) - Cars.com Inc. (CARS) released earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $7.40 million, or $0.12 per share. This compares with $17.30 million, or $0.26 per share, last year.
Excluding items, Cars.com Inc. reported adjusted earnings of $27.39 million or $0.44 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.9% to $183.90 million from $180.43 million last year.
Cars.com Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.40 Mln. vs. $17.30 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.26 last year. -Revenue: $183.90 Mln vs. $180.43 Mln last year.
