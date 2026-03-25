Rath Aktie
WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306
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25.03.2026 15:00:58
Carsten K. Rath: «Dieses Hotel zeugt von Beständigkeit im ‹Sanhattan› Südamerikas»
Unser Kolumnist reist nach Santiago de Chile und checkt ein im «InterContinental Santiago». Santiago de Chile ist ein Ort der Kontraste, an dem gläserne Bürotürme auf die majestätische, schneebedeckte Kulisse der Anden treffen. Ein verlässlicher Ankerpunkt in einer der dynamischsten Wirtschaftsmetropolen Chiles.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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