Rath Aktie
WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306
|
15.01.2026 14:43:50
Carsten K. Rath: «Die Adresse schlechthin für Gourmets und Designliebhaber»
Unser Kolumnist reist nach Saarbrücken und checkt ein im Esplanade. Während klassische Hoteliers ihre Gourmetrestaurants nur wenige Abende pro Woche öffnen, spielt dieses Haus seine Fläche konsequent aus. Zwei Restaurants wechseln sich in derselben Lokalität ab. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rath AG
|
24.10.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: profit warning 24.10.2025 (EQS Group)
|
24.10.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Gewinnwarnung am 24.10.2025 (EQS Group)
|
03.10.25
|Rath-Aktie: Neues Werk in Indien eröffnet (APA)
|
10.09.25
|Rath-Aktie: Rochade im Vorstand zum Jahreswechsel (APA)
|
09.09.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Changes in the Executive Board (EQS Group)
|
09.09.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Veränderungen im Vorstand (EQS Group)