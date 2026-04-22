Rath Aktie
WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306
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22.04.2026 15:33:04
Carsten K. Rath: «Diese Reise ist ein «Once in a lifetime»-Erlebnis»
Unser Kolumnist sucht sein persönliches «Once in a lifetime» im ewigen Eis. Die Reise führte ihn von Santiago de Chile über Punta Arenas durch die Fjorde Patagoniens mit dem Expeditionsschiff Ventus Australis bis zum «Arakur Ushuaia Resort & Spa» in der südlichsten Stadt der Erde. Nun folgt das Finale: Mit dem Boarding der «Hanseatic inspiration» beginnt eine Reise, die Abenteuer mit exklusiver Hotellerie verbindet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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24.10.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Gewinnwarnung am 24.10.2025 (EQS Group)
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