Rath Aktie
WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306
|
31.12.2025 11:18:49
Carsten K. Rath: «Dieses Haus steht für Wiener Eleganz und Genuss»
Das Hotel Sacher ist ein weltbekanntes Wiener Kultursymbol. Hotel-Experte Carsten K. Rath erlebt hier, wie Geschichte bewahrt und in die Gegenwart übersetzt wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rath AGmehr Nachrichten
|
24.10.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Gewinnwarnung am 24.10.2025 (EQS Group)
|
24.10.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: profit warning 24.10.2025 (EQS Group)
|
03.10.25
|Rath-Aktie: Neues Werk in Indien eröffnet (APA)
|
10.09.25
|Rath-Aktie: Rochade im Vorstand zum Jahreswechsel (APA)
|
09.09.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Changes in the Executive Board (EQS Group)
|
09.09.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Veränderungen im Vorstand (EQS Group)