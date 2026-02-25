Rath Aktie
WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306
|
25.02.2026 14:22:23
Carsten K. Rath: «Dieses Hotel ist ein Herzensprojekt am Ende der Welt»
Unser Kolumnist reist an den südlichsten Zipfel Argentiniens und checkt ein im «Arakur Ushuaia Resort & Spa» ein. Während die globale Luxushotellerie oft auf standardisierte Hotelmarken setzt, spielt das Arakur seine solitäre Lage konsequent aus. Als einziges Fünf-Sterne-Haus in der Region dominiert es die Skyline über dem Beagle-Kanal und ist Zeugnis familiärer Leidenschaft in einer der wildesten Regionen Südamerikas.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rath AG
|
24.10.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: profit warning 24.10.2025 (EQS Group)
|
24.10.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Gewinnwarnung am 24.10.2025 (EQS Group)
|
03.10.25
|Rath-Aktie: Neues Werk in Indien eröffnet (APA)
|
10.09.25
|Rath-Aktie: Rochade im Vorstand zum Jahreswechsel (APA)
|
09.09.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Changes in the Executive Board (EQS Group)
|
09.09.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Veränderungen im Vorstand (EQS Group)