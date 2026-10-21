Rath Aktie
WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306
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21.10.2026 15:00:54
Carsten K. Rath: «Dieses Hotel macht Baden-Baden jung»
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Baden-Baden, ein verschlafener Kurort? Von wegen. Unser Kolumnist Carsten K. Rath besucht ein innovatives Hotel, das die junge Seite Baden-Badens hervorhebt. So cool kann ein Kurort sein!
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