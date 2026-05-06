Alpine Income Property Trust Aktie
WKN DE: A2PVYX / ISIN: US02083X1037
|
06.05.2026 14:04:47
Carsten K. Rath: «Dieses Hotel zelebriert alpine Ruhe»
Unser Kolumnist reist nach Grassau und checkt ein im «Das Achental». Hinter diesem Projekt stehen Dieter Müller und Ursula Schelle-Müller, denen auch die «Motel One»-Gruppe gehört. Sie haben aus einem ehemaligen Reiterhof und späteren Sporthotel ein High-End-Resort geformt, das Häusern wie «Bachmair Weissach», «Schloss Elmau» oder dem «Severin’s» in nichts nachsteht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rath AG
|
04.05.26
|EQS-AFR: Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
04.05.26
|EQS-HV: Rath AG: Einberufung zur 37. Hauptversammlung (EQS Group)
|
04.05.26
|EQS-AGM: Rath AG: Invitation to the 37th Annual General Meeting (EQS Group)
|
30.04.26
|Rath-Aktie stabil: Verlust in 2025 ausgeweitet (APA)
|
30.04.26
|EQS-AFR: Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
Analysen zu Alpine Income Property Trust Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alpine Income Property Trust Inc Registered Shs
|19,64
|0,82%
|Rath AG
|22,00
|-4,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.