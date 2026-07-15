Rath Aktie

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WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306

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15.07.2026 15:00:29

Carsten K. Rath: «Dieses Hotel zelebriert den wahren Luxus»

Unser Kolumnist reist nach Botswana und checkt ein in das ultra-exklusive Relais & Châteaux Sitatunga Private Island. Wer tagtäglich grosse Vermögen bewegt und komplexe Deals steuert, sucht im Urlaub den ultimativen Luxus unserer Zeit: absolute Entschleunigung, meditative Stille und ein Design, das die Seele erdet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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