Rath Aktie
WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306
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26.08.2026 14:00:10
Carsten K. Rath: Wie Aman Luxus neu definiert
Unser Kolumnist reist nach Marrakesch und entdeckt mit dem Amanjena ein Resort, das sich konsequent jeder Form von Luxus-Show verweigert. Gerade darin liegt der Erfolg einer Hotelmarke, die heute zu den begehrtesten der Welt zählt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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