KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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05.10.2026 12:02:00
Carsten Schneider: Betreiber von KI-Rechenzentren sollen mehr für Wasser zahlen
Umweltminister Carsten Schneider will die Betreiber von Rechenzentren bei Wasserknappheit stärker in die Pflicht nehmen. Die Grundbedürfnisse von Bürgern dürften nicht mit Großverbrauchern konkurrieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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