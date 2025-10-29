Carters legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Carters präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 1,62 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 757,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 758,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at