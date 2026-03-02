Carters mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Carters stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 925,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carters 859,7 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,12 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 2,90 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Carters 2,84 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at