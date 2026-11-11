Cartesian Growth A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cartesian Growth A hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 58,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 57,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at