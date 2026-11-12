Cartesian Growth A legte Quartalsergebnis vor

Cartesian Growth A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cartesian Growth A ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at