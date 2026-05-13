Cartesian Growth A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cartesian Growth A hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,50 Prozent auf 74,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at