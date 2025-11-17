Cartesian Growth A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cartesian Growth A hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

