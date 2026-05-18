Cartesian Growth A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cartesian Growth A gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at