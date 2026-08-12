Cartesian Growth A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cartesian Growth A äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 58,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at