Cartesian Growth A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cartesian Growth A hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,85 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at