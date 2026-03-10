Cartesian Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cartesian Therapeutics lud am 09.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -5,020 USD. Im Vorjahr waren -4,490 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 92,80 Prozent auf 2,80 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,91 Millionen USD erwirtschaftet worden.

